Festival: Beethoven auf Besuch in Gneixendorf

Die Kremser Köchel-Gesellschaft lädt zum Beethoven-Festival, das von 10.-12. September stattfindet. Das Schloss Wasserhof in Gneixendorf ist zum zweiten Mal Austragungsort eines Musikfestivals. Unter dem Titel „Beethoven – Inspiration und Mythos“ bieten die Musikerinnen und Musiker Kammermusik vom Feinsten.

Nach der Premiere im Vorjahr lädt die Köchel-Gesellschaft Krems heuer wieder ins Schloss Wasserhof in Gneixendorf. Der Schlosspark wird Bühne für Werke von Beethoven, Schostakowitsch, Schubert und Brahms auf dem Programm. Manfred Permoser moderiert die Konzerte, literarische Texte ergänzen den musikalischen Part.