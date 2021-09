Ein perfektes zweites Haus für die Staatsoper und den Nachwuchs

Die Gesamtkosten werden auf 20,5 Millionen Euro geschätzt. 5,5 Millionen steuert Haselsteiner als Mäzen über seine Familien-Privatstiftung bei, zehn Millionen übernimmt der von Haselsteiner beherrschte Baukonzern Strabag; und Finanzminister Gernot Blümel sicherte fünf Millionen als Sondermittel zu. Der Unternehmer zeigte sich befriedigt: „Ich habe mir dieses PPP-Modell gewünscht.“

Die Vorarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Die „Lärmbauzeit“ werde im Februar 2023 beginnen und sich auf ein halbes Jahr beschränken. In dieser Zeit muss die Albertina die Ausstellungstätigkeit in der Dependance einstellen. Die Eröffnung ist für den Spätherbst 2024 vorgesehen.