Albertina modern: Neue Ausstellung zeigt Reichtum der Sammlung Essl

Im Gegenüber lässt sich auch Essls Entdeckung von Arnulf Rainer durch Antoni Tàpies nachvollziehen: Für den Katalanen war der österreichische „Übermaler“ der wichtigste Künstler außerhalb Spaniens.

Gegensätzliches auch in zwei aufeinanderfolgenden Räumen: Frühwerke aus den 60er-Jahren von Georg Baselitz, u. a. „Hockender Hund“ (1968), eines seiner „Frakturbilder“; und gleich nebenan sein Kontrahent Neo Rauch, der Momente des Sozialistischen Realismus mit Elementen der Pop-Art und des Comicstrips verbindet.

Ein bisschen unheimlich die Anmutung einer Rauminstallation von Annette Messager, wobei aus gefärbter Ballonseide genähte überdimensionale Körperteile ein- und ausatmen.

Indem Essl Messager und Martha Jungwirth, Albert Oehlen und Daniel Richter sammelte, neben Heimo Zobernig die Amerikaner Alex Katz, Chuck Close und David Salle, außerdem neben Gudrun Kampl die Schweizer Daniel Spoerri, Dieter Roth und Ugo Rondinone, „deckt er wirklich eine Kunstgeschichte ab, wie ich das so in Mitteleuropa nicht kenne, sagt Schröder, „und in Europa nur in wenigen Sammlungen.“