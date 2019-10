Die Schauspielerin Hilde Rom, die zu den Publikumslieblingen der Löwinger-Bühne gehörte, ist tot. Sie starb laut Kronen Zeitung am vergangenen Samstag (12. Oktober). Rom war im Laufe ihrer Karriere u.a. am Volkstheater engagiert und in zahlreichen Produktionen im ORF zu sehen, darunter TV-Adaptionen der Löwinger-Stücke und Serien wie "Familie Merian" oder auch "Die liebe Familie".