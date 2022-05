Ein Konzertsommer so schön wie damals

KURIER: Herr Tatar, gibt es heuer einen Konzertsommer wie vor der Pandemie?

Ewald Tatar: Ich würde sagen, ja. Natürlich werden wir in den Köpfen die Pandemie noch ein wenig mitführen. Aber das Gefühl der Leute, sich auf Konzerten wohl und sicher zu fühlen, verstärkt sich jetzt von Tag zu Tag durch diese ersten Konzerte, die wir in diesen Wochen spielen. Ich merke das an den Vorverkäufen. Da ist es in den letzten sieben, acht Wochen kontinuierlich bergauf gegangen – speziell was die Festivals und die Open-Airs betrifft. Da sind wir beim Wochenabsatz mittlerweile fast dort, wo wir vor der Pandemie waren.