Ein köstliches Musik-Bonbon zum Finale

Vor hundert Jahren wäre so eine Revue am Broadway möglich gewesen. Heute ist „Barrie Kosky’s All-Singing, All-Dancing Yiddish Revue“ nur in der Komischen Oper Berlin realisierbar. Nicht an einem einzelnen Abend, sondern gleich in 13 ausverkauften Vorstellungen.

Das Haus bietet 1.200 Besuchern Platz, somit haben 15.600 Personen das Privileg, diese außerordentliche Produktion zu sehen, die sich mit einem weitgehend unbekannten Kapitel jiddischer Kultur befasst. Es ist die Abschiedsproduktion des Australiers Barrie Kosky („Ich bin ein schwules, jüdisches Känguru“), der sich nach zehn Jahren als Intendant der Komischen Oper verabschiedet.

Nachdem die Nationalsozialisten die vielfältige jüdische Kultur in Europa vernichtet hatten, wurde sie in den Straßen New Yorks wiedergeboren. Eines der Zentren war in den 1950er und frühen 1960er-Jahren der „Borscht Belt“, eine Ansammlung von Ferienhotels in den Catskill Mountains nördlich von New York, ein „Las Vegas der Ostküste“ mit einer blühenden Unterhaltungsbranche von und für Juden. Woody Allen, Jerry Lewis, Mel Brooks, die junge Barbra Streisand, auch die junge Bette Midler begannen dort ihre Karrieren. In den Shownummern von Mickey Katz, Sophie Tucker, Eddie Cantor und den berühmten Barry Sisters wurden alle Musikstile bedient, besonders Jazz, Swing, Rock ’n’ Roll, Blues und Klezmer.