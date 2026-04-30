Ein Gigant der deutschen Malerei: Georg Baselitz (88) verstorben

Georg Baselitz (88), einer der prominentesten Maler der Nachkriegszeit, ist tot. Ein entsprechender Bericht der deutschen Medien "Bild" und "Welt" wurde der Deutschen Presse Agentur bestätigt.

Baselitz, der seit 2015 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß, war einer der prägenden Maler der Nachkriegszeit und wurde ab den 1960er Jahren dem sogenannten Neo-Expressionismus zugezählt. Bekannt wurde er durch seine Praxis, Motive auf den Kopf zu stellen - eine Strategie, die den Fokus weg vom Motiv und auf die Malerei lenken sollte. In der Folge variierte er diese Idee vielfach.

Vor kurzem hatte Baselitz noch eine Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne eröffnet und dem Museum auch eines seiner Bilder geschenkt. Am Rande der Venedig Biennale hätte er in der kommenden Woche eine Ausstellung in der Lagunenstadt eröffnen sollen.

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