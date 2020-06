Ein erster Blick auf die Côte d’Azur

Das nächste Highlight folgt bereits am Donnerstag, dem 17. Mai. Wie der KURIER vorab erfuhr, wird heuer Hollywoodstar Sean Penn die " Trophée Chopard" an die Nachwuchstalente Shailene Woodley ("The Descendants" mit George Clooney ) und Ezra Miller ("Californication") vergeben. Am 21. lädt Caroline Scheufele zu einer so geheimen Party (Soiree Mystère) , dass nicht mal die Gäste wissen, wohin sie müssen. Caroline Scheufele: "Ich darf auch noch nicht verraten, ob ‚Uggie" (Hund aus ‚The Artist") kommen wird."