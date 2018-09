Ein „Bodyguard“, der nur ja kein Risiko eingehen will

Nichts lag näher, als auch im Ronacher ein Jukebox-Musical aus dem Londoner Westend zu importieren, das ursprünglich von der Presse bejubelt wurde: „Bodyguard – Das Musical“, nach dem gleichnamigen Kino-Blockbuster mit Whitney Houston und Kevin Costner aus dem Jahr 1992.

Die Handlung ist rasch erzählt: Popdiva Rachel Marron verliebt sich in ihren Bodyguard Frank Farmer, der stetig bemüht ist, sie vor einem psychopathischen Stalker zu retten.

Als „Romantic Thriller“ ein eher rares Genre am Showmarkt. Neue Kompositionen gibt es keine, „nur“ die bekannten Hits von Whitney Houston, wie „One Moment in Time“, „I Have Nothing“, „I Wanna Dance With Somebody“ und das unverwüstliche „I Always Love You“, das allerdings von Dolly Parton komponiert wurde. Zur Popballade des Jahrhunderts wurde es durch Whitney Houston.

Insgesamt kommen 16 Songs zur Aufführung, deutlich mehr als im Film. Die deutschsprachige Erstaufführung wurde 2015 in Köln gegeben. Noch vor einem halben Jahr meinte Franz Patay, Geschäftsführer der VBW: „Wir machen das in Wien besser!“

Mitnichten. Das Ärgernis dieser Produktion ist meines Erachtens eine Fehlbesetzung. Sichtbar wie hörbar genügt Patricia Meeden, die bereits die Rolle in Köln spielte und Probleme mit den Stimmbändern hat, den Anforderungen an eine glamouröse Popdiva nicht. Ana Milva Gomes tut es. Sie spielt allerdings Nicki, ihre Schwester.

Patricia Meeden mangelt es an „Soul“, den Gomes verinnerlicht. Selbst wenn man Ana Milva Gomes nicht in der Hauptrolle besetzen wollte, wäre man mit der Holländerin Glennis Grace („Ladies Of Soul“) oder auch Heather Headley aus der Londoner Produktion besser bedient.

Dem „Bodyguard“ Jo Weil fehlt der Sex Appeal. Sonst agiert das Ensemble größtenteils hölzern. Sie leiden allerdings unter den platten Dialogen und mangelnder Schauspielführung.