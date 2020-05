Ein Beobachter des alltäglichen Irrsinns

Vicco von Bülow alias Loriot - die französische Bezeichnung für das Wappentier der Bülows, den Pirol - ist deutsches Welthumorerbe. Am Montagabend ist der Großmeister des gepflegten Nonsens in Ammerland am Starnberger See gestorben. Er wurde 87 Jahre alt.

Sein Werk, das weiter zu Lachtränen rührt, scheint längst in den Rang eines Nationalheiligtums erhoben, zuletzt nur noch überstrahlt von der Loriot'schen "Universalbeliebtheit", so der Kritiker Joachim Kaiser.