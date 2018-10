Egon Schieles Frau Edith hatte zunächst keine Füße

Die Geschichte beginnt 1912: Der Modeschöpfer Paul Poiret schenkte der Galerie eine Mappe mit Kunstwerken, darunter auch 14 Aquarelle von Schiele. Dieses Konvolut hätte später, als die Staatssammlungen neu aufgeteilt wurden, an die Albertina übergeben werden sollen. Doch dort kamen sie nie an. Möglicherweise, weil sie gestohlen worden waren. Erst der Rechnungshof fragte in den 1990er-Jahren nach, was mit den Blättern, deren Verlust nie gemeldet worden war, passiert sei. Über das jahre- wenn nicht jahrzehntelange Vertuschen erzählt die Jubiläumsausstellung nichts.

Kuratorin Kerstin Jesse hat zwar liebevoll viel Material zusammengetragen, sie ergänzt die Werke um Skizzen und Studien sowie um thematisch verwandte Bilder von Schieles Zeitgenossen und präsentiert eine Fülle an Archivalien. An Selbstkritik aber mangelt es mitunter. Und etliche brennende Fragen hat man nicht gestellt.