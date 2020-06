Egger-Lienz: Bierernst im Belvedere

In der Orangerie des Unteren Belvedere sind fünf Versionen dieses Motivs zu sehen, hoch gehängt in einem Raum, der nicht zufällig an eine Kapelle erinnert. Man wolle damit auf jene alpinen Kirchen anspielen, in denen der „ Totentanz“ seit dem Mittelalter ein beliebtes Motiv ist, erklärt Co-Kurator Stephan Koja. Zugleich sollen die spitzen Torbögen des Raums an expressionistische Architektur – man denkt an Clemens Holzmeisters Krematorium in Simmering – erinnern.

Die Inszenierung wirkt aber auch „gotisch“ im Sinn eines anderen Trendbegriffs des frühen 20. Jahrhunderts: „Gotisch“ hieß damals die deutsche, nüchterne, ernste Gegenkategorie zu jener oft als unmännlich-dekorativ gebrandmarkten Moderne, zu der man ruhig auch Klimts „Kuss“ zählen kann. Unter dem Dach der „Gotiker“ fanden sich Expressionisten (hier lohnt ein Blick in die Schau „Wien-Berlin“ nebenan) ebenso wie spätere Nazi-Künstler – und auch Egger-Lienz’ Bilder passten dazu.

Es ist schwierig, sich heute in solche Kategorien hineinzudenken: Hat man doch gelernt, sich die „Moderne“ als eine Aufbruchsbewegung vorzustellen, die sich geschlossen von einer konservativen „Tradition“ entfernte. Die Belvedere-Schau führt dagegen in eine Epoche von Gleichzeitigkeiten und Mehrgleisigkeiten: Egger-Lienz erscheint dabei als einer, der Konservatives und Progressives in seiner Kunst ebenso aufsog wie Kriegsbegeisterung und Kriegsmüdigkeit.

Eingebettet ist das Werk des Tirolers in Kreationen von Zeitgenossen – darunter Beißend-Politisches von Otto Dix, Anklagendes von Käthe Kollwitz, Symbolhaftes von Alfred Kubin. Simple Entwicklungslinien und Gegensätze weichen hier endgültig einem Wirrwarr der Ideologien, Hoffnungen und Enttäuschungen. Als Stimmungspanorama erreicht die Schau damit vielleicht mehr, als es die x-te Ausstellung zum Thema „1914“ könnte.