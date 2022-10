Efterklang kommen mit von der Natur inspirierten Songs nach Wien

„Wir haben vieles davon im Jahr 2020 aufgenommen“, erzählt Clausen. „Da war ich in Lissabon, die anderen aber in Dänemark. Deshalb haben wir anfangs gar nicht an ein Album gedacht, sondern einfach nur Musik gemacht, Ideen aufgenommen und sie in eine Dropbox hochgeladen, um zu sehen, was die anderen davon halten. Das Schöne daran war, dass wir nicht groß darüber nachgedacht haben, was wir machen und ob das für Efterklang passend ist, sondern einfach gemacht haben, was uns Spaß machte. Zu dem Zeitpunkt konnten wir aber nur mit dem arbeiten, was wir gerade zur Verfügung hatten, weshalb wir mehr akustische Instrumente verwendet haben und nur sehr simple Effekte einbauen konnten.“

Anfang 2021 gingen Efterklang dann gemeinsam in ein Studio in Møn, wo es mit dem spaßigen Herumspielen mit Sounds weiter ging: „Wir haben dort viel in der Natur aufgenommen und diese Sounds in das Album eingebaut“, erzählt Clausen. „Das Studio war auf einer Farm, und die Energie kam von einer Windmühle, die auf dem Gelände stand. Wir haben ihre Geräusche aufgenommen, aber auch das Singen der Vögel oder das Rauschen eines Baches. Auch für die Aufnahme von so mancher Gesangsspur sind wir nach draußen gegangen.“