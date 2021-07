Eels mit neuem Album und Konzerten

Der Vorgänger "Tomorrow Morning" habe die Voraussetzungen für "Wonderful, Glorious" geschaffen, betonte Everett im Interview mit dem NME. Der Amerikaner unterstrich gegenüber der britischen Zeitschrift die Spontanität: "Es gab zahlreiche dieser magischen Momente, bei denen die Aufnahmegeräte zur richtigen Zeit eingeschaltet waren." Auf eine Grundaussage der Platte befragt, antwortete Everett: "Oft geht es darum, sich aus einer Situation zu kämpfen." Nicht ohne Grund sei das Cover in strahlendem Orange gehalten, zugleich sehe man darauf ein Flugzeug, das Bomben abwirft.

Das zehnte Studioalbum von Eels gibt es in mehreren Versionen. Neben der Standard-CD (13 Lieder) erscheint eine Doppel-Disc mit Bonustracks und Live-Mitschnitten. Der Vinyl-Ausgabe liegt ein Code zum Download sämtlicher 26 Nummern bei. Auf der Internetseite der Band wird u.a. ein limitiertes Doppel-Vinyl in Orange angeboten.

Eels kann man im Frühjahr viermal in Österreich erleben. Everett und Co. gastieren am 21. April im Wiener Gasometer. Davor spielen sie am 14. April in Salzburg (Republic), am 19. April in Graz (Orpheum) und am 20. April in Linz (Posthof).