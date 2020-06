Er machte die "Vogue" richtig glamourös

Wenn man an klassische Eleganz denkt, kommen immer wieder bestimmte Assoziationen ins Spiel - Roben von Chanel, mondäne Kaufhäuser an der Fifth Avenue in New York, Luxusdampfer, Golfclubs und Great-Gatsby-Parties in luftigen Landvillen. Geprägt wurden diese Vorstellungen nicht zuletzt durch Zeitschriften wie Vogue und Vanity Fair. Und dort wiederum zeichnete in den prägenden Jahren der Zwischenkriegszeit ein Mann für die Bildsprache verantwortlich: Edward Steichen.

Das Fotomuseum Westlicht zeigt nun bis 19.4.2015 in einer groß angelegten Ausstellung die Arbeiten des US-amerikanischen Fotografen aus jener Zeit. Es sind Fotos, die überraschenderweise jahrzehntelang in den Archiven schlummerten: Die Fotogeschichte kannte Steichen eher als Fotograf des "Piktorialismus" - der weichzeichnenden, an Malerei orientierten Fotografie-Strömung des frühen 20. Jahrhunderts - und als Kurator, der 1955 die epochale Wanderausstellung "The Family of Man" zusammenstellte.