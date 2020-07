EDM-Festival mit Katy Perry und innovativem Digitalkonzept

„Mitte April mussten wir das Festival absagen“, erzählt Veranstalter und Festivalgründer Michiel Beers. „Dafür wären 400.000 Leute aus aller Welt nach Boom in Belgien gekommen. Weil wir aber unsere Bühnenaufbauten ohnehin immer in 3-D-Animationen auf dem Computer haben, dachten wir, wir bringen unsere Lieblingskünstler in diese Welt.“

So wurden die Auftritte in „Green Screen Studios“ in Belgien, den USA, Brasilien und Australien gefilmt und mithilfe von 200 Mitarbeitern und dem Videoproduktionsteam der Olympischen Spiele auf die virtuelle Insel verfrachtet.