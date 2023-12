Eddie Murphy und der etwas andere Geist der Weihnacht

Dann verliert Chris noch – vorweihnachtlicher Klassiker – seinen Job und zugleich wird als Neuerung ein Preisgeld von 100.000 Dollar ausgeschrieben für die beste Vorgarten-Deko. Das reicht, um Chris in die Fänge einer dubiosen Verkäuferin in einem Geschäft zu treiben, das ausgerechnet nach der grusligsten Zeile aus „Santa Claus Is Coming To Town“ benannt ist: „He sees you when you’re sleeping“. Es ist immer schlecht, wenn jemand beim Unterzeichnen eines Vertrags im Scherz sagt: „Es ist ja nicht so, dass ich ihnen mein Leben verkaufe“. Es ist dann nämlich genau immer so. Um das rückgängig zu machen, muss Chris mit seiner Familie eine Schnitzeljagd, die auf dem Weihnachtslied „Twelve Days Of Christmas“ basiert, durchmachen. Familienfreundliche Action mit vielen Weihnachtsfilmanspielungen und sogar einer auf Charles Dickens. Und einem schwarzen Santa mit extra stylishem Schlitten.