Ed Sheeran beendet Papa-Pause mit neuem Album

Es gab eine Zeit am Ende des ersten Pandemie-Jahres, kurz nach der Geburt seiner Tochter Lyra, da dachte Ed Sheeran, er würde nie mehr Musik machen.

„Ich kann nicht erklären, was da passiert ist“, erzählte er dem GQ-Magazin. „Lyras Geburt hat so viel Neues gebracht. Sehr viel Freude natürlich, aber einiges war auch schwierig. Es war so viel los, dass ich aufhörte Gitarre zu spielen, zu singen und Songs zu schreiben. All das – auch das Songschreiben – ist aber wie ein Muskel, der regelmäßig trainiert werden muss. Du musst dabei in einem konstanten Fluss bleiben. Als ich das nicht mehr war, dachte ich, Papa sein ist jetzt mein Leben, ich höre mit der Musik auf.“