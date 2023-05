Dudamel hört nach nur zwei Jahren als Musikdirektor in Paris auf

Gustavo Dudamel gab am Donnerstag seinen Rücktritt als Musikdirektor der Opéra National de Paris mit Ende der laufenden Saison aus persönlichen Gründen bekannt - "schweren Herzens und nach langer Überlegung", so der venezolanische Dirigent und Geiger, "um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen". Es sei ein Privileg gewesen, mit dem Orchester, dem Chor und dem künstlerischen Team der Opéra de Paris in den letzten beiden Spielzeiten so wunderbare Momente zu erleben.