Drogen, Depressionen & Feindschaft beseitigt

Ich habe ein drei Jahre altes Kind. Deshalb bin ich bestrebt, noch länger auf der Erde zu sein." Anthony Kiedis meint damit, er konnte es sich nicht mehr leisten, in der zweijährigen Pause, die sich die Red Hot Chili Peppers vor den Aufnahmen zu "I'm With You" genommen haben, wieder den Drogen zu verfallen. "Ich bin schon seit Jahren clean", erklärt er der Musikzeitschrift Q .



Anstatt sich also in der freien Zeit wie früher in abgelegene Dörfer in Borneo oder Mexico zurückzuziehen, um vom Heroin loszukommen, war Kiedis diesmal zu Hause in Los Angeles bei Söhnchen Everly und Model-Freundin Heather Christie. Er lernte surfen, "das Leben als Vater lieben" und arbeitet an einer mittlerweile wieder verworfenen Adaption seiner Autobiografie "Scar Tissue" für den amerikanischen TV-Sender HBO .



Bassist Flea spielte in der Pause mit Thom Yorke ( Radiohead) und Damon Albarn ( Gorillaz) und studierte zwei Semester lang Klavier und Musiktheorie. Auch er, früher schwerst depressiv und zwischen Tourneen Stammgast in den Praxen diverser Psychotherapeuten, scheint seine Probleme jetzt überwunden zu haben.