Seitensprung mit dem Mann der besten Freundin: Typisch Französisch?
Langzeitbeziehungen haben ihre Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen zählen zweifellos tiefe Vertrautheit und beglückende Routinen, zu den Nachteilen ein oft einhergehender Mangel an Leidenschaft. Letzteres bietet beliebten Unterhaltungsstoff fürs Kino. Seitensprung und Trennung haben schon viele Dramen und Tragikomödien beflügelt – so auch die neue Petitesse des französischen Regisseurs Emmanuel Mouret. Zu Mourets Spezialitäten zählen leichtfüßige Beziehungsgeschichten und feinsinnige Salonkomödien; die neue Dramedy „Drei Freundinnen“ fügt sich nahtlos in sein Regieprofil.
Drei Frauen um die 40 stehen im Zentrum einer beschwingten Erzählung, deren Schauplatz in der gutbürgerlichen Mittelschicht von Lyon angesiedelt ist. Joan und Alice arbeiten beide an einem französischen Gymnasium und sind bestens mit der dritten im Bunde – Rebecca – befreundet. Als Joans Mann überraschend stirbt, beginnen sich die Lebens- und Liebesverhältnisse aller Beteiligten zu verschieben. Neue Männer kommen in Sicht, Seitensprünge setzen belebende Impulse und festgefahrene Beziehungen suchen nach neuen Perspektiven.
Typisch Französisch
Was die Amerikaner unter „typisch Französisch“ verstehen, äußert sich im nonchalanten Umgang mit ehelicher Untreue und freundschaftlichem Betrug. Wer zufällig erfährt, dass die eigene Frau eine Affäre hat, muss nur kurz mal schlucken – denn schließlich hat er ja selbst ebenfalls eine Affäre. Doch manchmal geht der Liebesverlust auch mit echtem Drama einher, etwa wenn Joan ihrem Mann gesteht, dass sie ihn nicht mehr liebt. Allzu traurig lässt es Mouret aber nie werden, sondern hält seine drei charismatischen Hauptdarstellerinnen – darunter Camille Cottin aus „Call my Agent“ – konstant in romantischer Bewegung. Auch seine Weigerung, das Verhalten seiner Figuren moralisch zu bewerten, trägt zur Leichtigkeit ihres Seins bei.
Mit einem Bein im Woody-Allen-Land von „Hannah und ihren Schwestern“ hält Emmanuel Mouret bis zuletzt alle Bälle der Liebe in der Luft. Auf jeder Party taucht irgend ein neuer Single-Mann auf – und einer davon könnte der richtige sein.
INFO: F 2024. 117 Min. Von Emmanuel Mouret. Mit Camille Cottin, Sara Forestier.
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