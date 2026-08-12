Seitensprung mit dem Mann der besten Freundin: Typisch Französisch?

Langzeitbeziehungen haben ihre Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen zählen zweifellos tiefe Vertrautheit und beglückende Routinen, zu den Nachteilen ein oft einhergehender Mangel an Leidenschaft. Letzteres bietet beliebten Unterhaltungsstoff fürs Kino. Seitensprung und Trennung haben schon viele Dramen und Tragikomödien beflügelt – so auch die neue Petitesse des französischen Regisseurs Emmanuel Mouret. Zu Mourets Spezialitäten zählen leichtfüßige Beziehungsgeschichten und feinsinnige Salonkomödien; die neue Dramedy „Drei Freundinnen“ fügt sich nahtlos in sein Regieprofil.

Drei Frauen um die 40 stehen im Zentrum einer beschwingten Erzählung, deren Schauplatz in der gutbürgerlichen Mittelschicht von Lyon angesiedelt ist. Joan und Alice arbeiten beide an einem französischen Gymnasium und sind bestens mit der dritten im Bunde – Rebecca – befreundet. Als Joans Mann überraschend stirbt, beginnen sich die Lebens- und Liebesverhältnisse aller Beteiligten zu verschieben. Neue Männer kommen in Sicht, Seitensprünge setzen belebende Impulse und festgefahrene Beziehungen suchen nach neuen Perspektiven.