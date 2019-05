Dorit Margreiters spektakuläre Lichtspiele im Mumok

Die Kunst der Dorit Margreiter ist von einer gewissen Kühle gekennzeichnet. Mit Close-ups führt die Wienerin das gegenständliche Objekt, dem sie sich mit der Filmkamera nähert, ins Abstrakte. Oft sind es Architekturen, die ihr als Ausgangspunkt dienen. So nimmt es nicht Wunder, dass sich Margreiter, Jahrgang 1967, in ihrer ersten Personale im Mumok – unter dem Titel „Really!“ – ganz besonders dem Raum widmet: Sie verwandelte die oberste Ebene, die gekuppelte Halle, in eine riesengroße Installation, in die sie ihre Arbeiten seit 2002 – Videos, Fotos, Mobiles – geschickt, ja raffiniert integriert.

Bestimmendes Element ist auch hier die Distanz bzw. Distanzierung: Margreiters Kunstwerke geraten nie in direkte Berührung mit dem Bauwerk. Das erinnert an den Beitrag Österreichs zur diesjährigen Biennale von Venedig. Denn Renate Bertlmann lässt nur einen Schatten auf den Pavillon werfen – und präsentiert ihre Werkschau auf Stellwänden, die unmittelbar vor den Wänden hochgezogen wurden.