Hollywood-Legende Doris Day gestorben

Sie war das fröhliche Gesicht das amerikanischen Nachkriegs-Optimismus - und der Star an der Kinokassa. Die Komödien galten damals als recht frivol. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden diese Filme jedoch gesellschaftlich überholt. Day geriet auch in Kritik als "Sauberfrau" - ein Image, gegen das sie sich verwehrte. Eine Möglichkeit, ihr Image zu ändern, ließ sie aber verstreichen: Ihr wurde die Rolle der Mrs. Robinson in der "Reifeprüfung" angeboten, die sie aber ablehnte.

Ihr Leben - mit insgesamt vier Ehen - hatte jedenfalls einige Tumulte. Day arbeitet sich nach einem Konkurs, an dem ihr einstiger Ehemann Martin Melcher (gestorben 1968) oder auch ihr Anlageberater Schuld trug, erfolgreich für ihre eigene Fernsehserie "The Doris Day Show". Und in einem aufsehenerregden Gerichtsstreit erstritt sie einen Teil des Geldes zurück.

Danach zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und engagierte sich zuletzt hauptsächlich für Tierschutz im Rahmen ihrer " Doris Day Animal League".