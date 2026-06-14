The Artist is present oder: „Scheiß auf die EU-Bürokraten.“

Ein Haargummi, eine Trinkflasche, ein Pass. Letzterer wurde für ungültig erklärt. Sie gehören einer jungen Frau, Doroteja Antić. Für die Polizei sind diese Gegenstände aus ihrem Zimmer verdächtig, denn Antić gilt seit März 2025 als Terroristin.

Ihr Vergehen: Sie gehört der Protestgruppe „Studierende gegen autoritäre Herrschaft“ an, die im März 2025 ihr Land verlassen musste. Ihr von der Polizei beschlagnahmtes Hab und Gut ist nun in der Performance „Dora or Who’s Going To Stitch the Vests“ ausgestellt, die Antićs Leben erzählt.

Die Proteste begannen im November 2024 nach dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Die fahrlässige Renovierung gilt als Teil einer Serie von Korruptionsskandalen der seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittspartei. Als sich die Proteste zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung entwickelten, reagierte die Regierung mit Verhaftungen. Junge Menschen wie Doroteja wurden zu Terroristen erklärt. Ihr letzter Satz in Serbien: „Wer wird die Westen nähen?“

Die serbische Performancekünstlerin Andreja Kargačin brachte die Geschichte von Doroteja Antić zunächst in Belgrad auf die Bühne. Antić konnte das Theaterstück, das auf ihrem Leben basiert, bisher nicht sehen. Am Wochenende hat Antić es in Wien bei den Festwochen im Nestroyhof Hamakom Theater gesehen.

Unlängst sei doch Marina Abramović in Wien gewesen, sagt Kargačin. Abramović zitierend könne sie nun sagen: „The Artist is present.“