Doppelte Ehren für Gert Voss

Dass für eine preisgekrönte Fernsehdokumentation nicht nur deren Macher ( André Heller und Lukas Sturm), sondern auch die porträtierten Akteure geehrt werden, ist ganz und gar nicht üblich, im konkreten Fall aber mehr als nachvollziehbar. Im April 2011 wurde die grandios-schlichte Doku "Scheitern, Scheitern, besser Scheitern!" - ein ab gefilmtes Zwiegespräch von Gert Voss und dem deutschen Schauspieler und TV-Entertainer Harald Schmidt über das Theater - mit der KURIER ROMY ausgezeichnet. Seinen Preis bekam der 69-jährige Voss allerdings erst verspätet übergeben: bei einem Festakt am Freitag im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino.

"Der Film zeigt, dass auch die Halbgötter des Theaterolymps menscheln können", meinte ROMY-Erfinder Rudolf John, die Verleihung sei freilich nur "der Schuhlöffel für einen Staatsakt". Denn Voss erhielt am Freitag nicht nur seine vergoldete ROMY-Statuette, Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller überreichte dem Schauspieler zugleich das Große Verdienstzeichen des Landes. "Man lernt viel über das Theater in dieser Begegnung der beiden Männer", betonte der Noch-Schauspielchef der Salzburger Festspiele, Thomas Oberender, dazu in seiner Begrüßungsrede.