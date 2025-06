In der doch durchaus noch angriffigen Frühabendsonne dachte man am Freitagabend an Billie Eilish. Nicht, weil der US-Star beim Donauinselfest wäre! Sondern weil Billie Eilish eigentlich Billie Eilish Pirate Baird O'Connell heißt und damit genauso viele Namen trägt wie die Bühnen am Donauinselfest: Bei denen reihen sich auf beeindruckende Art allerlei Sponsorennamen aneinander.

Milky Chance experimentierfreudig

"Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne", das geht nach dem 1 Meter Weißer Spritzer (10 plus 1 gratis!), den man unterwegs zwischen den Bühnen erstehen kann, immer leichter über die Zunge: Schnell, gehen wir zur Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne!