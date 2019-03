donaufestival sucht nach der "New Society"

Ausstellung

Solche kann auch das bildende Angebot liefern: Jonas Staal bringt ins Museum Krems eine etwas andere Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulisten Steve Bannon und versucht sich an einer "Propaganda Retrospective". Zufällig entstandenen Gemeinschaften begegnet man in den Arbeiten von Lola Gonzalez, und die Dancefloors der Clubs aus einer anderen Perspektive zeigt Bogomir Doringer mit "I Dance Alone". Wohin wir uns beim Surfen in den digitalen Weiten bewegen, erfährt man hingegen von James Bridle. Sein Projekt "Citizen Ex" umfasst eine Browser-Anwendung, die im Laufe der Zeit eine "algorithmische Staatsbürgerschaft" erkennen lässt.

Wie in den Vorjahren wird auch Edlingers dritte Festivalausgabe von einem Film- und Diskursprogramm ergänzt, das im Kino im Kesselhaus über die Bühne gehen wird. "Löst sich die Gesellschaft auf oder baut sie sich um?" fragen sich beispielsweise Heinz Bude und Isolde Charim, während sich Christian Höller im Gespräch mit Helen Hester dem "Gender of Machines" widmet. Bereits heute Abend wird in Wien der das Festival begleitende Reader mit Texten von u.a. Jens Balzer, Eva Maria Stadler und Dietmar Dath präsentiert. Man kann sich also jetzt schon einlesen in den theoretischen Überbau der "New Society", die in Krems zur Disposition gestellt wird

INFO: donaufestival an verschiedenen Locations in Krems, 26. bis 28. April sowie 3. bis 5. Mai; detailliertes Programm und weitere Infos unter www.donaufestival.at