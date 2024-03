Donaufestival in Krems: Ein Angriff auf alle Sinne

Das Mehrspartenfestival setzt sich traditionell mit gesellschaftspolitischen Themen und aktuellen Transformationsprozessen auseinander. Kulturelle Aneignung, die Überwindung des Menschlichen oder Gegenwart und Zukunft unseres Planeten sind dabei nur einige Beispiele aus den vergangenen Jahren. Diesmal rückt "eine Art solidarisches Handeln" in den Fokus, wie es Edlinger im APA-Interview ausdrückt. "Aber eben mit jenen, die nicht so sind, wie man selbst oder die man nicht so empfindet." Dafür sei der Begriff des Aliens besonders produktiv, weil er umfasse, fremd zu sein, sich fremd zu fühlen und zu Fremden gemacht zu werden - und mit all diesen Fremdheitserfahrungen umzugehen: "Der Alien-Begriff schillert in verschiedenen Dimensionen." Dank Darbietungen von so spannenden Acts wie The Jesus And Mary Chain (19. April) oder Autechre (27. April) sind jedenfalls sechs abwechslungsreiche Tage mit in Summe gut 50 Programmpunkten zu erwarten.

Nachfolgend weitere Highlights aus dem heute, Dienstag, veröffentlichten Programm:

Wie sich reale und virtuelle Welt zueinander verhalten und letztlich interagieren, versuchen Sylvia Eckermann und Gerald Nestler mit ihrer Mixed-Reality-Arbeit "Like a Ray in Search of its Mirror" im Forum Frohner zu erkunden. Was sich am Eröffnungstag als Performance präsentiert und zu einem Aufeinandertreffen von Pflanzen, Tieren, Menschen, organischen und anorganischen Stoffen führt, ist einerseits auch als Livestream verfolgbar und kann zudem über die gesamte Festivaldauer als Installation weiter auf das Publikum wirken. "Can you already feel the ecstatic sensation of alien copresence?", macht Eckermann auf ihrer Website Lust auf die Uraufführung.

Dem schwedischen Choreograf Jefta van Dinther obliegt es, beim heurigen Donaufestival das mächtige Hauptschiff der Dominikanerkirche zu bespielen. Er tut dies mit "Unearth" (20. und 21. April), einer beinahe meditativ wirkenden Zelebrierung von Leben und Tod, von Wachstum und Vergänglichkeit. In den mehr als drei Stunden kann man den knapp zehn Performern dabei folgen, wie sie ihre Körper im Raum positionieren, zueinander in Beziehung treten, diese vorsichtigen Bande aber auch immer wieder lösen, um neue Konstellationen einzugehen. Behutsame Handgriffe und Schritte gehen in kraftvolle Posen über, während der Sound einen nicht immer greifbaren Rhythmus vorgibt.

Zu den reduziertesten und gleichzeitig spannendsten Positionen des Donaufestivals gehören meist die ortsspezifisch entwickelten Vorhaben im Kapitelsaal des Minoritenklosters. Wo schon Dutzende kleine Lautsprecher insektenartige Geräuschkulissen hervorriefen oder der eigene Schädelknochen zum Klingen gebracht wurde, gibt es heuer "Zvon" von Jonáš Gruska, also eine Glocke. Passend für den Ort, aber nicht nur das, nutzt der in Bratislava lebende Künstler doch sein Objekt als Klangquelle, Resonanzkörper und Lautsprecher gleichermaßen, um sich mit psychoakustischen Phänomenen auseinanderzusetzen.