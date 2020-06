"Don Quijote" schreibt Leserbriefe

Es ist eine Comic-Version. Eine grafische Erzählung, die den 35-jährigen Berliner Flix (d. i. Felix Görmann) in die allererste Riege der deutschsprachigen Autoren/Zeichner katapultiert hat. Erschienen ist Flix’ "Don Quijote" kürzlich im Carlsen Verlag (17,40 Euro), und bei allem Spaß, den die 136 Seiten bieten, ist es etwas Trauriges, das dieses Buch so stark macht: Cervantes machte bloß am Anfang in einem einzigen Satz darauf aufmerksam, dass sein Held auf einmal verrückt geworden ist. Flix geht in Wort und Bild immer wieder auf die fortschreitende Demenz ein. Die "Seniorenresidenz Cervantes" kommt für den Alten selbstverständlich nicht infrage. Seine Tochter schreit er an: "Nennen Sie mich nicht dauernd Papa! Ich kenne meine kleine Antonia, wenn sie vor mir steht!" – "Jetzt hör bitte auf damit, Papa." – "Bitte, verlassen Sie mein Haus."