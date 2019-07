Doku über Wale: „Viel gefährlicher geht es nicht“

Er sieht aus wie Nemo. Mit großen, schwarz umrandeten Augen und einer Stupsnase ist der Vaquita der kleinste Wal der Welt und wird „der Panda der Meere“ genannt. Es gibt weniger als 15 von ihnen, und um ihre komplette Ausrottung zu verhindern, drehte der österreichische Regisseur Richard Ladkani nach „The Ivory Game“ bereits zum zweiten Mal im Auftrag der heimischen Produktionsfirma Terra Mater einen Dokumentarfilm. Für „Sea of Shadows“ konnte auch wieder Leonardo DiCaprio als Executive Producer gewonnen werden. Der Film, der von National Geographic weltweit vertrieben wird, hatte am Donnerstagabend in Los Angeles Premiere.

KURIER: Wie kam es zu „Sea of Shadows“?

Richard Ladkani: Da geht es um das Aussterben des kleinsten Wals der Welt. Aber warum sollten wir uns dafür interessieren, wenn wir ehrlich zugeben müssen, dass wir noch nie von einem Vaquita oder einem Totoaba gehört haben? Warum ist das relevant? Weil es eine unglaubliche Symbolwirkung für unseren Planeten hat. Wenn wir den Vaquita nicht retten, der fünf Autostunden südlich von Los Angeles lebt, wie sollen wir dann Elefanten, Rhinozerosse oder Tiger retten? Je weniger Nashörner es gibt, desto teurer wird das Horn. So ist das bei allen Tieren. Beim Totoaba ist es die Schwimmblase, die die Chinesen wollen, weil sie angeblich die Schwierigkeiten bei Schwangerschaft erleichtert, wofür es keine wissenschaftliche Grundlage gibt.

Hat der Filmemacher heute oft die Aufgabe des Politikers zu übernehmen?

Wir wollen auf Notsituationen aufmerksam machen. Dort hinzuzeigen, wo es Krisen gibt, die niemanden interessieren, weil sie sich alle gerade mit etwas anderem beschäftigen. Unser Film – wenn er genug Aufmerksamkeit erregt – kann bewirken, dass die mexikanische Regierung in Handlungsnot gerät und die Armee hinschickt. Wir wollen sie mit dem Film öffentlich beschämen, dass sie nicht einmal das in den Griff kriegen. Aber es gab schon ein Säbelrasseln, wir zeigten den Film dem US-Senat und der Umweltorganisation der UNO, in New York und demnächst Genf.