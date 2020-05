Doku-Serie: Neue Fakten über Hitler

Erstens haben seine Leute mit der Gestapo Transportlisten zusammengestellt, um in Berlin Wohnungen leer zu bekommen: 50.000 Juden wurden deshalb in den Osten deportiert. Zweitens ist das KZ Natzweiler im Elsass (40 Prozent Todesrate) auf Speers Initiative hin errichtet worden. Damit roter Granit für Berliner Projekte abgebaut werden konnte. Drittens hatte er in Mexiko und in einem Hamburger Banktresor "gesammelte" Kunstschätze versteckt. Im Alter machte er sie heimlich zu Geld - etwa Böcklins "Landschaft aus den Pontinischen Sümpfen".



Für die sechsteilige Doku-Serie "Geheimnisse des 'Dritten Reichs'" haben Knopp und sein Team Fakten gebündelt, die in den vergangenen Jahren durch Archiv-Öffnungen und Zufallsentdeckungen zwar bekannt geworden sind, aber wenig Beachtung finden. Einigen Spuren sind die ZDF -Leute selbst nachgegangen.