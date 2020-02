Dives haben anfängliche Unsicherheiten weg geübt

Alle drei Dives-Mitglieder waren nämlich schon älter, als sie beim Pink Noise Girls Rock Camp von den Coaches in eine gemeinsame Band gesteckt wurden. Kirner hatte als Kind klassische Gitarre gelernt, es wegen der spießigen Lehrerin aber gehasst. Sie ging in das Camp, um einen Kurs in Produktion zu machen. Der entfiel aber und sie kam in den Bass-Kurs. Leichtfried hatte als Kind viele Jahre klassisches Klavier gespielt, wollte im Camp aber Schlagzeug lernen. Mit Drummerin de Goederen in der Band entdeckt sie dann aber die Gitarre für sich.

An den Moment, wo Dives später im Wiener Proberaum mit dem Song „Tomorrow“ ihren Sound fanden, erinnern sie sich lebhaft. „Eine Stunde davor sind wir uns weinend in den Armen gelegen, weil Viktoria ihre letzte Jus-Prüfung geschafft hatte und wir uns für sie freuten“, sagt Leichtfried. „Dann jammten wir und auf einmal war ganz magisch dieser Song da. Wir spürten dabei eine starke Verbundenheit – obwohl wir uns noch nicht lange kannten.“