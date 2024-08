Disney kündigt "Alles steht Kopf"-Serie an

Der Unterhaltungskonzern Disney hat die D23-Fan-Convention mit einem Ausblick auf eine Reihe neuer Filme und Serien eröffnet. So gab es einen Vorgeschmack auf den Animationsfilm "Moana 2" ("Vaiana"), der Ende November in die Kinos kommen soll. Zudem wurde der Titel des neuen "Avatar"-Films enthüllt: "Avatar: Fire and Ash". Auch einen neuen Teil des Animationsfilms "Die Unglaublichen" plant der Konzern.