"Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey soll an Fortsetzung arbeiten

Auf diese Nachricht warten viele Fans: Wird "Dirty Dancing", der 80er-Jahre-Kultufilm mit Patrick Swayze und Jennifer Grey, fortgesetzt? Nun könnte es soweit sein. Laut Deadline arbeitet Grey an einem Tanzfilm, dessen Details geheimgehalten werden. Dies nährt die Vermutung, dass es sich um die Fortsetzung von "Dirty Dancing" handeln könnte - und Grey wieder in die Rolle der Frances “Baby” Houseman schlüpft. Die Handlung spielt jedenfalls in den 1990ern, berichtet Deadline, das Original spielt im Jahr 1963.