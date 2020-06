"Dirty Dancing" hebt seit 25 Jahren ab

Johnny und Baby verband vor allem das Tanzen in dem Film, dessen Soundtrack 44 Millionen Mal verkauft wurde und dessen Titelsong "The Time of My Life" einen Oscar abstaubte. Johnny: "Das ist mein Tanzabstand. Das ist deinTanzabstand. Du kommst nicht in meinen, ich komme nicht in deinen." Neben Evergreens wurden sieben Lieder speziell für den Film komponiert. "She’s Like the Wind" sang Swayze sogar selbst.

Die Erinnerungen kleben so unauslöschlich an Filmen und ihrer Musik, weil wir in diesen Momenten hemmungslos ehrlich waren – emotional betrachtet: Wir weinten, als DiCaprio im Eismeer unterging. Wir freuten uns mit der Dirne Roberts über ihren ersten Opernbesuch. Und waren entsetzt wie Harry, als Sally ihm etwas vormachte. Nichts verbindet so sehr wie Tränen und Lachen. Und niemand lacht authentischer als Baby, wenn Johnny ihr über den Arm streichelt. Und Babys "Ich habe die Wassermelonen getragen", als sie Johnny gegenüber stand, kam von Herzen.

Am 26. Juli 2013 soll das " Dirty Dancing"-Remake kommen. Bis dahin schwelgen wir im Original.