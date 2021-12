Dirigentin Eun Sun Kim: "Man muss sich wirklich bemühen, die Oper zu bewahren"

Trotzdem steht das, was auf den Bildschirmen passiert, gerade viel mehr im Zentrum der Kultur-Wahrnehmung als die Oper. Hat die ein Imageproblem vor allem bei den Jungen?

Wir denken in San Francisco viel an die nächste Generation. Wie kommen wir an die heran, die 24 Stunden am Tag mit dem Smartphone leben und überhaupt keine Erfahrung haben, in Live-Performances zu sitzen? Wir haben viele, viele Ideen, ich möchte die Jugendlichen in die Oper einladen und ihnen zuhören. Man muss sich wirklich bemühen, die Oper zu bewahren.

Wie sind Sie selbst dazu gekommen?

Ich bin die einzige Musikerin in meiner Familie. Aber es war nicht von Anfang an so, dass ich Dirigentin werden wollte – sondern Pianistin. Aber ich war immer so nervös auf der Bühne (lacht). Bei einer Uni-Produktion von „La Bohème“ habe ich dann die grundlegenden Dirigier-Techniken gelernt. Deshalb ist mir das Stück so nahe.

Man hört, dass man es als Dirigentin sogar noch schwieriger hat denn als Dirigent.

Der Dirigentenberuf ist auch abgesehen vom Geschlecht schon schwierig! (lacht) Ich weiß nicht, ob das wirklich für Frauen noch schwieriger als für Männer ist. Wenn man jung ist und dirigiert, ist man mit vielen Sachen konfrontiert. Früher haben Orchestermusiker, erzählte man mir, eine Note absichtlich falsch gespielt, um zu sehen, ob das der junge Dirigent auch hört – oder nicht. Das hat mit Frau oder Mann nichts zu tun. Ich habe mir nie gedacht, der oder die macht jetzt ein Problem, weil ich eine Frau bin. Man ist ja auch sehr beschäftigt (lacht). Man muss die Menschen motivieren, ihr Bestes zu geben.