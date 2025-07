Dirigent Roger Norrington ist mit 91 Jahren verstorben

Er verstarb am Freitag im Alter von 91 Jahren, wie mehrere britische und deutschsprachige Medien berichteten. Der langjährige Chefdirigent der Camerata Salzburg galt als einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis und prägte auch das klassische Musikland Österreich über seine Arbeiten entscheidend mit.

Norrington, geboren am 16. März 1934 in Oxford, studierte Gesang, Violine und Dirigieren sowie Englische Literatur und gründete 1962 mit dem Schütz Choir sein erstes eigenes Ensemble. Von 1960 bis 1984 leitete er die Kent Opera und dirigierte dort über 400 Aufführungen von mehr als 40 Opern.

1978 gründete er die "London Classical Players", die als eines der ersten Orchester auf Originalinstrumenten spielten. 1996 war er als Gastdirigent erstmals am Pult der Wiener Philharmoniker tätig. Er gab sein Operndebüt in Salzburg im Jänner 1997 bei der Mozartwoche mit "Mitridate". Im Frühjahr 2000 debütierte er mit der "Zauberflöte" an der Wiener Staatsoper.

Die Camerata Salzburg leitete Norrington, dem auch sehr viel Witz attestiert wurde, von 1997 bis 2006. Zudem war er als Leiter des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart tätig sowie als Principal Conductor des Zürcher Kammerorchesters.