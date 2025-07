Die Petition wurde von der Vereinigung der "Freien Russen in Italien" gestartet. Darin wird die Region Kampanien, zu der die Stadt Caserta gehört, aufgefordert, das am 27. Juli geplante Konzert abzusagen.

In ihrem an den Präsidenten der Region, Vincenzo De Luca, gerichteten Appell prangern die Aktivisten die politische Rolle Gergijews an: "Er setzt seinen Namen und sein Prestige bewusst ein, um Aggression und Diktatur zu legitimieren. Seit Jahren unterstützt er offen die russische Macht, nahm an Veranstaltungen zur Unterstützung der Annexion der Krim teil und bekräftigte öffentlich seine Loyalität zu Wladimir Putin, selbst nach dem Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine", heißt es in der Petition.

Protest gegen Konzert von Waleri Gergijew

In einem Schreiben an die Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats, Lorenzo Fontana und Ignazio La Russa, fordert die NGO Memorial die Einrichtung eines parlamentarischen Kontrollgremiums, das der Verbreitung russischer Propaganda in Italien entgegenwirke und "sofort eingreife, wenn öffentliche Mittel für die Verbreitung von Initiativen im Zusammenhang mit Kreml-Propaganda verwendet werden".