Italien: Nawalny-Witwe übt scharfe Kritik an Konzert von Waleri Gergiev

Julia Nawalnaja, Witwe des im Jahr 2024 verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, hat Italien aufgefordert, ein Konzert des russischen Stardirigenten Waleri Gergijew abzusagen. Dieser steht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Westen in der Kritik und gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Gergijew soll am 27. Juli beim Festival im Schloss von Caserta bei Neapel auftreten. Der 72-jährige Gergijew soll ein lokales Philharmonieorchester und Solisten des von ihm geleiteten Mariinski-Theaters in Sankt Petersburg dirigieren. In einem Gastbeitrag für die italienische Zeitung „La Repubblica“ (Dienstagsausgabe) nannte Nawalnaja Gergijew einen „Komplizen Putins“ und „kulturellen Botschafter des Kremls“. Drei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine sei es „unfassbar“, dass Italien ihm eine Bühne biete. Sie verwies auch auf den plötzlichen Tod ihres Mannes 2024 in einem Straflager in der russischen Arktis.