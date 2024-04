Dirigent Michael Boder 65-jährig gestorben

Der Dirigent Michael Boder ist tot. Er starb laut MusikTheater an der Wien am gestrigen Sonntag 65-jährig. Boder war bei zahlreichen Opernaufführungen in Wien zu erleben, insbesondere auch bei Erst- und Uraufführungen. Wie kaum ein anderer widmete sich Boder (1958 in Darmstadt geboren) der Moderne und dem zeitgenössischen Musiktheater, hieß es in der Aussendung, er probte gerade "das von ihm mitkonzipierte Projekt ,Freitag, der Dreizehnte' zu Ehren des Komponisten Arnold Schönberg".