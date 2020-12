Dirigent Meister: "Was wäre eine Gesellschaft ohne Kultur?“

Von Susanne Zobl

Bereits in der ersten Sekunde seiner Rückkehr nach Wien hatte sich Cornelius Meister wieder heimisch gefühlt, sagt der Dirigent im Gespräch mit dem KURIER. Acht Jahre lang hatte er das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien als Chefdirigent geprägt, bis er 2018 das Amt des Generalmusikdirektors an der Stuttgarter Oper übernahm. Die Proben für die Silvester-„Fledermaus“ führen ihn nun an die Wiener Staatsoper. Ursprünglich hätte es die zweite Aufführungsserie der traditionellen Jahreswechsel-Operette im Haus am Ring von Johann Strauß für ihn werden sollen. Doch bekanntermaßen wird in diesen düsteren Lockdown-Zeiten nur gestreamt. Das Publikum muss draußen bleiben (ORF III überträgt am 31.12. um 20.15 Uhr).

Bei den zahlreichen Studioaufnahmen mit dem RSO habe er gelernt, sich ein Publikum zu imaginieren, und das werde er auch am Silvesterabend. Meister, der dieses Werk auch in Mailand, in seiner Geburtsstadt Hannover und in anderen Städten aufgeführt hat, ist überzeugt: Eine richtige „Fledermaus“ könne man nur in Wien dirigieren. Denn dieses Werk sei viel mehr als nur Musik, das sei Kultur, Mentalität, Lebensgefühl. „Alles, was die Walzer von Johann Strauß ausmacht, ist darin vereint“, sagt er.