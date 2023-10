Dirigent Barenboim verurteilt Hamas-Verbrechen und "kollektive Bestrafung"

Dirigent Daniel Barenboim, der mit seinem West–Eastern Divan Orchestra Musiker aus dem ganzen Nahen Osten zusammengebracht hat und sich für Frieden in der Region einsetzt, verurteilt in einem Statement die "empörenden Verbrechen" der Hamas. Zugleich betont er, dass eine israelische Belagerung des Gazastreifens eine "kollektive Bestrafung" darstellen würde, was eine Menschenrechtsverletzung sei.