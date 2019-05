Thielemann über "Frau ohne Schatten": "Die Musik sagt alles aus"

Den Wiener Philharmonikern streut Thielemann Rosen. „Natürlich hat Strauss bei all seinen Werken an den Klang der Dresdner und der Wiener gedacht. Beide sind sehr biegsame Orchester mit einem einzigartigen Klang. Ich denke mir bei jeder Probe: Was hätte Strauss denn dazu gesagt?“ Lachend: „Gedutzt hätte er mich vermutlich nicht. Aber der Strauss guckt immer um die Ecke.“

Sich selbst sieht Thielemann als Diener des Komponisten und der Interpreten. „Vor allem für die Sängerinnen ist es ungeheuerlich, was da musikalisch veranstaltet wird. Ich darf mich als Dirigent da keinesfalls in die Musik fallen lassen. Ich bin hier auch ein Wächter über das Ganze. Als Dirigent der Musik ausgeliefert zu sein – das darf man einfach nicht. Denn, so Thielemann: „Kapellmeister ist ein sehr handwerklicher Beruf. Ganz wie ein Fliesenleger. Ich bin bei dieser ,Frau ohne Schatten‘ der Fliesenleger von Strauss.“

Zum Werk selbst meint der Kapellmeister: „ Strauss hat hier noch einmal Traditionen auf den Prüfstand gestellt und ist dann andere Wege gegangen. Vergessen wir nicht, dass Strauss und sein genialer Librettist Hugo von Hofmannsthal das Werk gegen Endes des Ersten Weltkriegs verfasst haben. Der Abgesang auf das Kaiserreich, auf die bis dato gültige Weltordnung ist da absolut drinnen.“