Digitalism: Musikalische Suche nach Rückzugsorten

„Optimismus ist ein großes Konzept, aber etwas, das wir zurzeit bitter nötig haben.“ Das sagt Ismail „Isi“ Tuefekci vom Electro-House-Duo Digitalism über „Optimism“, den Titel des aktuellen Albums. Sofort fügt er im Gespräch mit dem KURIER hinzu: „Bei uns ist das aber keine politische Sache, keine Kritik oder Anleitung dazu, was zu tun ist. Das basiert auf dem Gefühl, dass wir Rückzugsorte brauchen, wo man positive Energie auftanken kann.“

Das zu kreieren, gelingt ihm und seinem Partner Jens Moelle mit dem Album hervorragend. Zu bewegenden Beats wiederholen sie mantraartig Parolen wie „Searching For A Better Place“ oder „City Of Love“. In den mehr an Storys angelehnten Texten lassen sie viel Raum für Interpretation, in „AOA (The Age Of Anyone)“ darf humorvoll formulierte Kritik mitschwingen. Letzteres, sagt Moelle, kann man darin sicher auch hören. Aber: „Es ging uns mehr um die Freude darüber, wie die junge Generation Sachen anpacken wird, wenn sie das Ruder übernimmt. Isi kam mit dem Slogan ,kids on the rave‘ daher, und wir haben das weitergesponnen: Wie würden diese jungen Menschen außerhalb der Raves ein Land oder eine Stadt leiten? Es war erfrischend, sich das vorzustellen.“

Über allem steht für die beiden das Zusammenkommen, das immer mehr verloren geht. „Jens und ich kennen das aus dem Plattenladen, in dem wir uns kennengelernt haben“, erinnert sich Tuefekci. „Das war so familiär, wir haben uns lang mit den Kunden unterhalten und über die Zeit mit ihnen angefreundet. Das sind Bindungen, die geblieben sind. So etwas vergisst man nie. Man vergisst nur, neue derartige Momente zu schaffen, weil wir heute viel weniger spontan sind und alles durchgetaktet ist.“