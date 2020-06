Die Familie sorgt für Unruhe

Diethard Leopold schlägt vor, große Teile der " Sammlung II" seines Vaters Rudolf der Leopold Stiftung als langfristige Leihgabe zur Verfügung zu stellen – im Gegenzug für eine ausreichende Finanzierung des Museums durch den Bund. Der Psychotherapeut, dessen Zeit im Stiftungsvorstand im Herbst endet, will damit sicherstellen, dass die Familie Leopold involviert bleibt. Für ihn ist die Umwandlung der Stiftung in ein Bundesmuseum zwar kein Tabu, er kann sich aber keine Verbesserung vorstellen. Und er rät, von der Naturalrestitution abzukommen: Vergleiche seien sieben Jahrzehnte nach Ende des NS-Regimes die bessere Lösung.

KURIER: Ihr Vater, der Sammler Rudolf Leopold, starb Ende Juni 2010. Kurz vor seinen Tod nominierte er den Rechtsanwalt Andreas Nödl und Sie in den Vorstand der Stiftung Leopold. Die Funktionsperiode läuft aus. Würden Sie gerne bleiben?

Diethard Leopold: Es stimmt: Im Herbst, nach dem Beschluss des Budgets, werden Nödl und ich unsere Tätigkeit beenden. Ich glaube, dass es für das Leopold Museum sehr von Vorteil ist, dass Familienmitglieder mitwirken – in welcher Position auch immer. Die Familie Leopold sorgt – wie bei einer Analoguhr – für eine Unruhe, eine kreative Unruhe. Das tut auch der Wiener Museumslandschaft gut. Daher hielte ich es für sinnvoll, wenn die Familie – abgesehen von meiner Mutter, die auf Lebenszeit bestellt ist – weiter im Vorstand bleiben könnte. Das sieht auch der Vorstand so, aber die Entscheidung liegt bei den Ministern für Finanzen und Kultur.

Sie haben doch einen Trumpf in Ihrer Hand: Die Sammlung "Leopold II", die Ihr Vater mit dem Geld aus dem Verkauf der " Sammlung I" aufgebaut hat. Sie sollen Kulturminister Josef Ostermayer bereits einen Vorschlag gemacht haben.

Es ging im Gespräch in erster Linie um die Finanzen. Das Leopold Museum bekommt im Vergleich zu anderen Häusern nur eine sehr niedrige Subvention. 2013 erhielt das MAK 9,6 Millionen Euro, das Mumok 8,7 Millionen – und das Leopold Museum 2,7 Millionen. Diese Differenz ist angesichts der Bedeutung und Attraktivität des Museums unverständlich und kontraproduktiv. Wir sind schon seit Jahren an der Grenze des Machbaren angekommen. Wir konnten in den letzten Jahren nur dann halbwegs ausgeglichen bilanzieren, wenn es wirklich publikumsträchtige Ausstellungen wie "Nackte Männer" gab. Es fehlen daher bereits etwa 2,7 Millionen Euro an kumulierten Betriebsabgängen.

Die Stiftung Leopold hat Schulden?

Wir verkauften, wie Sie wissen, 2011 das Schiele-Bild "Häuser mit bunter Wäsche", um die Einigungen in den Streitfällen "Bildnis Wally" und "Häuser am Meer" finanzieren zu können. Es blieb ein Betrag übrig. Und diesen haben wir einstweilen verwendet. Aber das Geld ist natürlich für eventuelle weitere Vergleiche zweckgewidmet. Die Stiftung hat also "Schulden bei sich selbst". Der Bund ist dazu verpflichtet, den Abgang – eine sparsame Verwendung der Mittel vorausgesetzt – zu bedecken. Wir schlagen nun vor, bedeutende Teile der " Sammlung II" als langfristige Leihgabe ins Leopold Museum zu geben, wenn der Bund den Vertrag tatsächlich erfüllt. Und wir würden uns erwarten, dass wir in der Stiftung mitwirken – zum Beispiel im Vorstand. Dabei geht es nicht um mich. Wir denken nicht in Jahren oder Funktionsperioden, sondern in Generationen.

Es sind doch schon jetzt bedeutende Sammlungsteile als Leihgabe im Leopold Museum.

Das ist richtig. Aber es handelt sich um ein ungeregeltes Verhältnis.

Wie groß wäre das Volumen der Leihgabe?

In der Größenordnung von zumindest 100 Millionen Euro, konservativ geschätzt. Dieser hohe Wert entsteht natürlich in erster Linie durch Werke von Egon Schiele. Mein Vater hat sich in seinen letzten 16 Jahren für sehr vieles interessiert: Die Privatsammlung reicht von gotischen Heiligenfigur über Wien um 1900 bis zur zeitgenössischen Kunst.

Wem konkret gehört die " Sammlung II"? Ihrer Mutter?