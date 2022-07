Dieter Wedel: Am Ende lag ein dunkler Schatten über seiner Karriere

Vorwürfe

Im Jahr 2018 aber, als die #MeToo-Debatte in Deutschland ankam, fiel ein dunkler Schatten auf Wedels Ausnahmekarriere. Damals beschuldigten ihn drei Schauspielerinnen, sie in den Neunzigern sexuell bedrängt zu haben. Im Falle von Jany Tempel stand gar eine Vergewaltigung in einem Münchner Hotel im Jahr 1996 im Raum, weswegen im März 2021 Anklage erhoben wurde.

Wedel hat die Vorwürfe stets bestritten. Doch längst war sein Werk vom Skandal überschattet. In Vergessenheit geraten war, dass er mit TV-Mehrteilern wie „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ oder „Der König von St. Pauli“ einst ein Millionenpublikum in den Bann zog.