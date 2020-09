Dieter Meier von Yello ist ein Leben lang Kind geblieben

„Die Aufforderung ,Werdet wie die Kinder‘, die Jesus im Neuen Testament in den Mund gelegt wird, nehme ich sehr ernst“, erklärt er. „Ich werde wohl immer versuchen, das Kind in mir zu erwecken. Und damals hatte ich das Glück, dass mein Vater, der ein wohlhabender Bankier war, unendlich großzügig war und mich in Ruhe gelassen hat, als ich vorgegeben habe Jura zu studieren, aber ein professioneller Pokerspieler wurde und eigenartige Straßenaktionen veranstaltet habe. Meine Eltern haben recht gelassen zugesehen, was Dieterchen da so macht. Es war aber schon eine große Erleichterung für sie, als ich in sehr jungen Jahren bei der Documenta und in großen Museen ausstellen konnte. Da wussten sie, dass ich in meinem Fach doch nicht so verrückt bin.“

Sobald das Coronavirus es erlaubt, wollten Yello, die erst 2017 das erste Mal auf Tour waren, wieder live spielen. „Boris wollte das früher nie, hat aber jetzt seinen Spaß daran entdeckt. Also werden wir das sicher wieder machen. Wir sind ja noch jung!“