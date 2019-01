Dieter Bogner: „Otto Neurath hat mehr Einfluss als Klimt“

Die Kunstwerke aus Ihrer Sammlung hängen in jedem Stockwerk. Sie haben eigentlich das mumok infiziert.

Das scheint mir übertrieben. Meine Frau und ich haben mit unserer Schenkung eine Lücke gefüllt. In den 80ern, als die Neue Malerei angesagt war, hat sich niemand etwas aus rechten Winkeln gemacht. Damals haben wir begonnen, unsere Sammlung aufzubauen. Schon in meiner Dissertation über Wandmalereien im Loirebecken im 12. Jahrhundert habe ich ein Kapitel über die geometrische Komponente in der Malerei von Tours verfasst. Damals hatten wir mit zeitgenössischer Kunst noch wenig zu tun. Hildegard Joos, Oskar Putz, Grita Insam und andere haben uns für die geometrische Kunst gewonnen.

Informelle Malerei und Aktionismus wurden in Österreich teilweise als Fortsetzung des barocken Überschwangs gedeutet. Wie haben Sie das erlebt?

Worüber ich in meinen Texten nachdenke, sind die Folgen des aufgeklärten Katholizismus des frühen 19. Jahrhunderts. Von dort gibt es Entwicklungen zum Positivismus und zum Formalismus. Wichtig ist zum Beispiel eine Entwicklungslinie, die über Otto Neurath bis zu den visuellen Informationssystemen der Gegenwart führt. Doch die Gegenreformation mit ihrem Pomp kommt noch immer besser an als analytisch-rationales Denken und Gestalten. Ich möchte mit der Behauptung provozieren, dass Otto Neurath oder der Begründer der Zwölftonmethode, Josef Matthias Hauer, auf kulturelle Strömungen des 20. Jahrhunderts mehr Einfluss genommen haben als Klimt und Schiele.

Was würden Sie sich in Hinblick auf die populäre Akzeptanz abstrakt-geometrischer Kunst wünschen?

Sie sollte, so wie alle anderen Kunstströmungen, überall vorkommen. Österreich war in den 1980ern u.a. ein Brennpunkt des Neo-Geo (eine damals neue Tendenz der abstrakt-geometrischen Kunst, Anm.). Jetzt gibt es eine jüngere Generation, die aus diesen Traditionen kommt. Wir sammeln auf dieser Ebene weiter.

Eine Frage an Sie als Museologe: Würden Sie der Landesgalerie NÖ in Krems geraten haben, ein Gebäude zu bauen, das keine plane Fläche hat?

Ich bin daran schuld! Ursprünglich waren gerade Einbauwände vorgesehen. Christian Bauer, der Direktor, und ich haben den Architekten gesagt: „Lasst die geraden Wände weg, es wäre schade, wenn man die prägnante äußere Form im Inneren nicht erleben kann.“ Stellen Sie sich vor, man sieht dieses gedrehte Gebäude, geht hinein und hat lauter Schachteln vor sich! Das wäre verrückt! Wir haben gesagt: Diese Wände sind ein besonderes Raumerlebnis, wir stellen, ohne diese Struktur auszublenden, die notwendigen Wände hinein. Friedrich Kiesler hat vorgemacht, wie man an einer gebogenen Wand Bilder hängen kann. Die auf Kuratoren zukommenden Probleme zu lösen, ist es wert, den architektonischen Charakter erlebbar zu machen.

Vor der Albertina und dem Belvedere brauchte man zuletzt ein Zelt, vor dem KHM Kassencontainer. Wie sehen Sie die Herausforderungen an Museen, Massenanstürme zu bewältigen?

Das Problem wird sich lösen, wenn sich das, was man heute in Frankreich unter der Bewegung der Gelben Westen versteht, ausbreitet: Wenn die Leute, die sich das, was ihnen Medien zum Kauf nahebringen, nicht mehr leisten können, aufstehen und sagen: „Schluss damit!“ Mein Gefühl ist, dass uns die Zeit weit voraus läuft, und wir sitzen in einem Käfig und merken nicht, wie wir hinten nach bleiben. Ich habe gerade erst eine Machbarkeitsstudie für ein „Forum Recht“ für den Verfassungsgerichtshof in Kassel gemacht. Eine Kernaussage ist: Das Recht darf man nicht in ein Museum stecken, weil dann bleibt das Unrecht alleine draußen. Mir scheint, damit haben wir zur Zeit auch in Österreich einige Verständigungsprobleme. Oder? Von 2000 Quadratmetern sind daher fast 50 Prozent als Aktionsflächen für gesellschaftliche Partizipation und Interaktion mit Menschen geplant.

Einige Museumsdirektoren kritisieren jedoch dieses Verhältnis von Ausstellungs- und Aktionsflächen.

Aber wenn wir nicht mehr wissen, wie wir mit den Leuten reden sollen, dann sollten Museen in ihrem Zentrum Raum schaffen für partizipatives, kreatives Arbeiten und Reden – nicht mit Vertretern der Kulturszene, sondern mit den Museen unbekannten Teilen der Gesellschaft. Den brennenden Fragen der Gegenwart sind ausnahmslos Aspekte des Kulturellen eigen.

Es gehen trotzdem Massen ins Museum.

Ja. Aber.... Ich bin kein Pessimist, aber ich glaube, es werden sich die Probleme verschieben. Und die Qualität dessen, was die Leute mitnehmen, wenn sie bei der Museumstür hinausgehen, wird sich im Verhältnis zur Quantität ändern müssen. Also weniger Leute, dafür mehr Zeit für eine höhere Qualität der zeitbezogenen Reflexion historischer Phänomene. Aber dafür muss sich der Museumsbetrieb und der kultur- und gesellschaftspolitische Auftrag der Museen ändern. Ich kann schon nicht mehr hinhören, wenn sich Museumsdirektoren einen Quotenkampf liefern.

Zu den Personen

Der Kurator Dieter Bogner (*1942) entwickelte 1989 das Konzept für das Museumsquartier Wien und leitete bis 1994 die Planungen. Seither berät er Museen im In- und Ausland (zunächst mit seiner Firma bogner.cc, seit 2017 bogner.knoll). 1997 begründete er die Friedrich und Lilian Kiesler-Privatstiftung. 2016/’17 war er interimistischer Geschäftsführer des Belvederes. Bogner gestaltete zahlreiche Ausstellungen – u.a. zu Kiesler im MAK – und betreibt einen Kunstraum auf Schloss Buchberg/NÖ.



Der Künstler Stanislav Kolíbal wurde 1925 in Orlová/CZ geboren und lebt in Prag. Seit den 1960er-Jahren entwickelte er ein umfassendes Werk, in dem die Strenge und Reduktion geometrischer Formen immer wieder unterlaufen wird. Kolíbal arbeitete auf Papier, in Gips und anderen Skulpturmaterialien, mit Malerei, oft aber auch pur konzeptuell. Sein Werk wurde u. a. im MoMA New York ausgestellt, ist aber international noch wenig bekannt. Der Biennale-Pavillon eröffnet am 8. 5.