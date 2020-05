Die Wiener Stadthalle zeigt sich als Kunsttempel

Stadthalle

Um diesen Aspekt hervorzukehren – und auch die vielen am Bau beteiligten Künstlerinnen und Künstler zu würdigen – , setzt dienun einige Initiativen. So war die Halle in der Ausstellung "Salotto. Vienna " inprominent vertreten: In der Schau, die unter Federführung des Wiener MAK in der ehemaligen Fischhalleausgerichtet wurde, stellte das Haus zwanzig der mittlerweile als Design-Klassiker kanonisierten Sessel vonzur Verfügung und zeigte einen Kurzfilm von Pavel Cuziouc. Geschäftsführersprach am 10. September inüber die Geschichte des Gebäudes.

Besonders die in der Stadthalle realisierte Kunst wurde oft übersehen. Dabei schufen Fritz Wotruba, Wander Bertoni und Herbert Boeckl große Arbeiten für die Anlage, deren Hauptbau zwischen 1954 und 1958 entstand und in der Folge mehrfach erweitert wurde.

Zeittypische Mosaikkunst lässt sich ebenso im Original erleben: Heinz Leinfellner (Natursteinmosaik in der Ehrenloge), Maria Biljan-Bilger (Mäander am 1. Rang) und Carl Unger (Orientierungsplan beim Portier) waren Mitglieder des Art Club, einer Künstlervereinigung, zu der u. a. auch Hundertwasser gehörte.

Bei der " Langen Nacht der Museen" am 4. Oktober werden Kunst- und Architekturführungen durch die Stadthalle angeboten.