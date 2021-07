Die Videohighlights der Woche

Bekannt wurde die schwedische Band Junip und ihr Sänger José González durch die Verwendung ihrer Songs in Werbespots, TV-Serien wie "O.C. California" und auch Videospielen wie "Red Dead Redemption". Gegründet 1998 in Götheburg, dauerte es geschlagene zwölf Jahre, bis ihr Debütalbum " Fields" das Licht des Tonstudios erblickte und Fans und Kritiker entzückte. In diesen zwölf Jahren wandelte sich die Band von Hardcore zur Gitarrenmusik, perfekt für den herbstlichen Spaziergang - oder eben den herbstlichen Frühlingsspaziergang.

Drei Jahre später liefert das Trio bestehend aus José González, Elias Araya und Tobias Winterkorn nun sein zweites Werk ab. Dies trägt den Namen der Band und erscheint am 21. April. Vorab präsentieren die melancholischen Jungs aus dem Hohen Norden ihre neue Single samt Video "Your Life Your Call".

Tipp: Junip live: 1. Mai Szene Wien